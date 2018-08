Motomondiale a Misano, confermato l'evento fino al 2021. Ora la trattativa con Dorna

Sport

Misano Adriatico

| 15:21 - 09 Agosto 2018

Nel pomeriggio di mercoledì 8 agosto il tavolo dei promotori istituzionali del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, rappresentato dai Sindaci e dagli esponenti dei Comuni della Riviera di Rimini (Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini), della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna nella persona dell'Assessore Andrea Corsini, ha concordato, congiuntamente al Misano World Circuit e alla Repubblica di San Marino, la volontà a confermare per i prossimi tre anni dal 2019 al 2021, con possibilità di rinnovo per altri due anni (2022 e 2023), l'accordo contrattuale con Dorna Sports SL relativo all’organizzazione di una prova del Campionato del Mondo MotoGP al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

Tale volontà conferma questo evento strategico non solo per la riviera ma anche per l’economia turistica e commerciale di tanti paesi che, come dimostrano le notizie pubblicate in questi giorni sui media internazionali, stanno cercando di ottenere dalla stessa Dorna Sports SL, la possibilità di essere inseriti nel calendario delle gare dei prossimi anni. Da un’indagine di Trademark Italia si evince che le spese dirette generate dal Gran Premio sul nostro territorio equivalgono a 62.683.000 di Euro dove a fronte di 1 euro investito per l’organizzazione dell’evento ne ritornano 7 in termini di consumi.

D’altronde i numeri legati al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sono altamente virtuosi. Nel 2017 sono stati oltre 158.000 gli spettatori che hanno affollato in tre giorni le tribune e i prati del Misano World Circuit (98.000 solo la domenica). Una crescita importante nel tempo, tenendo conto che nel 2007, anno che ha segnato la prima edizione dell’evento, in tre giorni si toccarono 80.000 spettatori. Inutile sottolineare l’impatto mediatico dell’evento che può contare su oltre 400 giornalisti provenienti da tutto il mondo accreditati in sala stampa che raggiungono quasi 1 miliardo di telespettatori collegati, via etere e non solo, per mezzo dei broadcaster che trasmettono in esclusiva la MotoGP (in Italia è Sky Sport) e che il secondo weekend di settembre seguono il GP a Misano da tutto il mondo.