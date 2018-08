Valmarecchia, si cercano appartamenti per famiglie in difficoltà: l'affitto ai privati lo paga Acer Rimini

Attualità

| 15:13 - 09 Agosto 2018

Le Amministrazioni Comunali di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana ricercano appartamenti sui rispettivi territori da destinare a nuclei familiari in temporanea difficoltà economica individuati dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia. Il contratto di affitto sarà stipulato con Acer Rimini (l’Azienda Casa Emilia Romagna) che garantirà ai proprietari il puntuale pagamento del canone di locazione alle scadenze concordate, la riconsegna dell’immobile nello stato originario (ripristino di eventuali danni), il pagamento degli oneri accessori e delle spese legali in caso di attivazione della procedura per sfratto. Negli ultimi anni sono circa una decina i contratti di affitto stipulati con queste modalità che offrono particolari garanzie ai proprietari degli appartamenti.

Acer Rimini è un Ente Pubblico economico che opera nel settore dei servizi relativi alla casa. È stata costituita nel 2001 secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 24/2001 e ha come ambito territoriale la provincia di Rimini. Tra i suoi principali scopi figura quello di garantire una efficiente gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dei Comuni e di terzi.

Le manifestazioni di interesse dei proprietari a sottoscrivere contratto con Acer devono essere inviate entro il 31 ottobre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica a.muccioli@vallemarecchia.it. Le manifestazioni devono contenere nome, indirizzo e contatti del proprietario e le indicazioni circa le principali caratteristiche dell’appartamento (indirizzo, piano, numero vani, superficie, presenza o meno di barriere architettoniche). In seguito, i proprietari degli appartamenti ritenuti adeguati verranno contattati per concordare un appuntamento per un sopralluogo.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Unico Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia ai numeri 0541/356237 - 0541 356297.