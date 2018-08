Novafeltria, sotto le stelle di San Lorenzo la musica di Duo Bucolico e Filippo Graziani

Eventi

09 Agosto 2018

Venerdì 10 agosto il vasto giardino adiacente al Ristorante "Il Parco" di Novafeltria ospiterà "Star Peace Festival": un momento musicale, a base di cantautorato, con l'atteso ritorno del Duo Bucolico in Valmarecchia dopo tanti anni. Con loro anche Filippo Graziani, Crista e i Falafel Fazz Familia. Nel clima bucolico di Via della Gaggia si ballerà, mangerà e brinderà dal tardo pomeriggio, fino a proseguire, nella nottata di San Lorenzo, in compagnia del dj set di Diego Zerbini. Gli organizzatori sottolineano "l'importanza che la buona musica live riveste per Novafeltria", inoltre "l'evento si caratterizza per la volontà di fare del riciclo e del riuso un esemplare punto di forza". Il riferimento è alla scenografia dell'evento, realizzata proprio secondo questo principio.