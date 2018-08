Dj set e spettacolari scenari, la festa si riaccende per il weekend al Kennedy Cake di Rimini

Eventi

Rimini

| 14:58 - 09 Agosto 2018

Con il Ferragosto Beach Festival si riaccende da venerdì 10 agosto lo spettacolare villaggio di Kennedy Cake sul lungomare fra i bagni 20 e 28. Il terzo grande evento promosso dall'associazione turistica per l'estate 2018 propone un calendario ancor più lungo e ricco di appuntamenti, con un numero ancora maggiore di realtà che aderiscono al progetto, per dare vita fino a mercoledì a sei giorni indimenticabili di festa, musica, show, street food, sport, divertimento ed energia.

Dopo l'antico Egitto e la cultura Maya, questa volta è la mitologica civiltà sommersa di Atlantide ad ispirare l'originale scenografia che accoglierà il pubblico. All'interno dei 300 metri lungo cui si snoda il villaggio, tre stage ospiteranno ogni giorno gli spettacoli del Pholly Party, con 35 deejay da tutta la Riviera, concerti live delle band e balli fino a notte inoltrata. Ogni palcoscenico sarà caratterizzato da un sound e da un'atmosfera particolare: il primo stage è targato Velvet Retropolis, che torna al Beach Festival per fare ballare sui pezzi più famosi degli anni '80, ’90 e 2000; il secondo è La Condensa, per notti scatenate con i piedi nella sabbia; il terzo Abbronzatissima Festival, funk, disco, house e italiana a due passi dal mare.

Per le famiglie e i più piccoli sarà allestito uno speciale parco giochi nell'area verde, mentre per mangiare e bere ci sarà solo l'imbarazzo della scelta fra le tantissime attività riminesi che nei loro chioschi di street food all'interno del villaggio prepareranno le più stuzzicanti specialità della gastronomia locale e i migliori cocktail.

“A Kennedy Cake si stanno aggiungendo tantissime realtà di tutta Rimini, dalle discoteche ai dj, dallo street food ai bar, e all'organizzazione dell'evento lavorano cento persone – sottolinea Wendy Ormerod, tra i fondatori dell'associazione turistica -. La sola realizzazione delle scenografie è costata quest'anno 30mila euro. Per il Ferragosto Beach Festival abbiamo creato tre stage e chiamato a suonare tutti i dj di Rimini. Il format del festival, fondato sulla proposta dei suoni locali e dei cibi della tradizione romagnola, si è definitivamente consolidato come modello di successo. Gli spettacoli seguono una linea musicale non scontata, non omogenea ma che ripercorre la linea artistica sviluppata negli anni dai dj resident del progetto. E lo street food presenta la Romagna attraverso le sue tipicità. La Riviera Romagnola è un modello di marketing territoriale che andrebbe esportato nel mondo”.