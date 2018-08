Riccione, quante star protagoniste del Ferragosto musicale: da Bob Sinclar a 'Le vibrazioni', ecco tutti i nomi

Eventi

Riccione

| 14:54 - 09 Agosto 2018

Dal rock all’indie, dal country al trap, dalla classica all’elettronica, il Ferragosto 2018 è più che mai all’insegna della musica e comincia domenica alle prime luci del mattino con la rassegna Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione.

Il 12 agosto (ore 5.30, spiaggia 132, ingresso libero) ad esibirsi in riva al mare sarà il duo Marina Rei e Paolo Benvegnù che presentano il loro nuovo progetto Canzoni contro la disattenzione, una narrazione fatta di canzoni del passato, del presente e del futuro che si snoderà tra brani inediti, riletture di classici della canzone italiana e momenti più significativi dei rispettivi repertori.

Dalla spiaggia alle ville liberty, dai viali a tutti i quartieri, dalla zona sud a quella nord, dal mare alla collina, la città sarà un unico grande concerto che abbraccia tanti palcoscenici, generi, stili e protagonisti della scena nazionale e internazionale.

Il giorno dopo l’appuntamento all’alba, lunedì 13 agosto, si prosegue sulle note di Pulviscolo. Suoni in sospensione nelle ville di Riccione (ore 21, Villa Franceschi, ingresso libero) con i due musicisti Delilah Gutman e Raphael Negri, concerto voce e violino, una narrazione del cammino poetico della tradizione ebraica.

Per la festa più calda dell’estate in piazzale Roma tre serate, il 14, il 15 e il 16 che vedranno esibirsi il 14 gli idoli indiscussi delle ragazze Benji & Fede, che tornano con il loro nuovo successo estivo Moscow mule e Irama, vincitore del talent show Amici; il 15 il gruppo pop rock Le Vibrazioni e Merk & Kremont, una delle nuove realtà di maggior successo della scena dance; il 16 Boomdabash, che firmano uno dei tormentoni dell’estate, Non ti dico no, con il featuring di Loredana Bertè, Takagi & Ketra, tra i protagonisti del nuovo pop italiano, in radio con Amore e Capoeira insieme a Giusy Ferreri, anche lei sul palco la stessa sera, Alice Merton, artista di origine tedesca reduce del colossale successo mondiale di No Roots e gli Ex-Otago, attualmente fuori con due canzoni, il loro nuovo singolo Tutto Bene e la partecipazione nel nuovo pezzo di Max Pezzali di cui sono anche coautori.

Giovedì 16 torna anche Pulviscolo, sempre a Villa Franceschi, con Astri, l’esibizione finale della masterclass di giovani musicisti dell’Astri Summer Academy in pianoforte, canto e violino.

Anche i comitati turistici hanno organizzato moltissimi appuntamenti musicali per la grande festa dell’estate.

In piazzale San Martino (15 agosto, ore 21) sarà Bound for Glory: the Seeger Session Show a far ballare sui ritmi del folk, dixieland, blues, country, e soul con dodici musicisti provenienti da esperienze e generi diversi per un viaggio fino alle radici della musica accompagnato, tra i tanti altri strumenti, da banjo, fisarmonica e violino, un unico grande racconto che unisce le strade polverose di Jack Kerouac, John Steinbeck e Jack Fante al mondo di Louis Armstrong e Pete Seeger.

I Mash Machine saranno invece protagonisti ai Giardini dell’Alba (16 agosto ore 21), una band che si muove con disinvoltura attraverso diversi mondi musicali creando continui mash-up fra pezzi presi dal grande repertorio black dei '70 e '80, dalla musica italiana e dalla dance.

La stessa sera si fa festa e si balla con musica dal vivo in piazza Sacco e Vanzetti e in piazza San Lorenzo con Dancing Riccione e le sonorità vintage dei Movida e dei Revolution ’70 ’80.

Tantissimi gli appuntamenti nei locali e nei parchi di divertimento, tutti con lo stesso tema conduttore – la musica - e con grandi ospiti, dal super dj francese Bob Sinclar, alla consolle della Villa delle Rose il 14 agosto, a Tedua, in programma all’Aquafàn il 12 agosto, uno dei rapper della nuova generazione tra i più seguiti della scena nazionale.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare, sempre molto atteso e amato dagli ospiti della riviera, è in programma martedì 14 agosto alle 23.00 davanti al palco di piazzale Roma.