Video slot accese solo in determinati orari, il Comune di Rimini prepara l'ordinanza

| 13:47 - 09 Agosto 2018

Il Comune di Rimini pensa a un provvedimento per spegnere le video slot e tutti gli apparecchi da gioco con vincita in denaro nelle fasce orarie più a rischio per i giovani. Lo annuncia il Vicesindaco Gloria Lisi, aggiungendo che le fasce orarie sarebbero indicate in cartelli appesi con a fianco delle indicazioni dei rischi di alcuni comportamenti legati al gioco e potenzialmente patologici. "Oltre all'indubbio vantaggio di ridurre, negli orari più sensibili, l'accessibilità al gioco, si favorirebbero anche i controlli da parte delle forze dell'ordine, con un relativo quadro sanzionatorio per chi non rispettasse le eventuali nuove disposizioni", spiega il Vicesindaco in una nota. Nel contempo aumentano i ludopatici: erano 12 nel 2004, negli ultimi anni sono 90. Ecco il loro profilo: nell'81% dei casi sono maschi, in particolare nella fascia 30/49 anni. I più a rischio sono persone con bassa scolarizzazione e a basso reddito. Circa il 51% infatti è disoccupato, pensionato o lavoratore occasionale. Tra i giochi quello più utilizzato è la video lottery (63%) che ha un alto potenziale distrattivo e distorcente dato dal forte impatto emotivo dato dalla concomitanza dell'aspetto video, musicale e sensoriale.