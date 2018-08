Basket C Silver, i Titans tesserano la guardia Cambrini (sarà anche il preparatoe) e il giovane Buo

Sport

Repubblica San Marino

| 13:22 - 09 Agosto 2018

Il roster Titans prende forma col passare dei giorni in vista dell’inizio della preparazione fissato per lunedì 27 agosto. Le ufficializzazioni odierne riguardano due ragazzi che sono assolute novità per quanto riguarda la prima squadra della Pallacanestro Titano, ma che in qualche modo sono stati vicini alla nostra realtà in maniera piuttosto significativa nell’ultimo anno.

Il primo nome è quello di ANDREA CAMBRINI (foto), che nel 2018/2019 rivestirà per noi un duplice ruolo: quello di giocatore della prima squadra e anche quello di preparatore atletico. Già vicino in questa seconda veste a tante nostre formazioni giovanili nel 2017/2018 e alle stesse Nazionali impegnate negli ultimi mesi negli Europei di categoria, Cambrini è anche giocatore di valore. Guardia classe ’92, arriva dal Bramante Pesaro dove ha sfiorato la doppia cifra per punti ed è stato un punto di riferimento importante.

Il secondo arrivo di giornata è quello di ANDREA BUO (foto Fiorani), ragazzo appena 18enne (è nato il 25 giugno del 2000) che nella scorsa stagione è cresciuto tanto e ha fatto vedere buonissime cose nei due campionati in cui era impegnato: l’Under 18 Elite con la TVB e la Promozione coi Villanova Tigers. Buo è un piccolo molto abile e scaltro, bravo a recuperar palloni e a giocare senza alcuna paura su entrambi i lati del campo.