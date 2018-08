Basket C Gold, i Crabs hanno tesserato il giovane lungo Drigo, ex Ferrara

Sport

Rimini

| 13:12 - 09 Agosto 2018



Come annunciato da Altarimini.it qulache settimana fa, nel roster dei Crabs ci sarà i sarà Davide Drigo, lungo di 206, giocatore con una certa versatilità. notevole. Un ragazzo di belle speranze, un’ala alta che può fare la differenza nel prossimo campionato di C Gold.

Nato a Palermo ha girovagato abbastanza per farsi per le ossa. Prima a Roma con la Stella Azzurra e poi a Ferrara. Ha giocato pochi minuti in A2 lo scorso anno mentre è stata utilizzato a lungo nel campioanto di serie C nel club ferrarese.

Fra i giovani ha dimostrato di avere buone qualità ed ora cerca la celebrazione in una squadra motivata benchè molto giovane. "L’impegno dei Crabs in questa stagione sarà quello di fare bene e soprattutto far crescere e patrimonializzare il settore giovanile - recita un comunicato del club biancorosso - che sarò l’arma in più dei “Crabs” impegnati anche in tornei internazionali come l’ EYBL nei quali non si potrà sfigurare.

Intanto è stato diramato il calendario (in via ufficiosa): se non ci saranno contrattempi ilò derby tra Crabs e RBR andrà in scena l'11 nove,bre