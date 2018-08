Marciapiedi sistemati e barriere architettoniche da eliminare, Comune di Riccione approva progetto

Attualità

13:05 - 09 Agosto 2018

La giunta comunale di Riccione ha approvato il primo lotto del progetto definitivo di manutenzione straordinaria che coinvolgerà i quartieri in maniera diffusa. “ Come per le strade, oggetto di incessanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - mettiamo mano ai marciapiedi della città. Lo scopo è quello di contribuire efficacemente alla riduzione dei rischi per turisti e concittadini , soprattutto per quelli con difficoltà motorie, come persone anziane o in carrozzina e per il transito dei passeggini. Si tratta di un primo intervento a cui nel tempo ne faranno seguito altri.

Si procederà individuando i marciapiedi più deteriorati, tenendo conto anche delle segnalazioni pervenute dai cittadini, attraverso un interfacciarsi costante con gli uffici comunali. Riccione è la nostra casa, un passo alla volta porteremo avanti questo lungo ma indispensabile lavoro”.

Si prevedono in particolare interventi per il rifacimento dei marciapiedi e adeguamento dei percorsi con la rimozione di cordoli in cattive condizioni e la realizzazione di nuovi, la sostituzione, dove necessario, del sottofondo del marciapiede e il relativo abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno interventi micro diffusi che si ripercuotono nella vita di tutti i giorni con riflessi importanti sul decoro urbano dei percorsi pedonali cittadini.

Relativamente ad interventi di manutenzione sono terminati oggi al sottopasso del quartiere Fontanelle i lavori di ripristino dell’intonaco del soffitto, di tinteggiatura alle parete e ai corrimani e di sostituzione della pavimentazione danneggiata. La prossima settimana verrà ultimata la sistemazione della parte esterna in muratura per evitare la formazione di infiltrazioni d’acqua.