Morciano, oltre 80 tennisti in campo per un torneo vinto dalla coppia Morotti Ridolfi

Sport

Morciano di Romagna

| 13:01 - 09 Agosto 2018

Oltre 80 tennisti in campo a Morciano per il torneo organizzato da ‘360 Sport’: finale combattutissima tra i due alfieri di casa Morotti e Ridolfi

Due settimane di gare, 82 iscritti provenienti da 5 Regioni, oltre 200 ore di gioco, 320 palline utilizzate. Sono questi i numeri del torneo di Terza Categoria FIT organizzato dalla società ‘360 Sport’ di Morciano sui campi del circolo tennis di via Stadio. Gli atleti di casa sono stati i protagonisti assoluti della competizione. A cominciare dagli istruttori Samuel Ridolfi (3.3) e Tommaso Morotti (3.2), entrambi atleti di punta della squadra di ‘360 Sport’, che domenica scorsa hanno dato vita ad una combattutissima finale. A salire sul gradino più alto del podio, alla fine, è stato Ridolfi, battendo Morotti con il risultato di 63-63. Ridolfi, classe 1995, istruttore nazionale di tennis e operatore sportivo ludico-motorio, ha mosso i primi passi nel mondo del tennis con 360 Sport fino a ricoprire la carica di direttore della scuola tennis Asi del Montefeltro. Morotti, classe 1997, morcianese doc, istruttore nazionale di tennis, esperto in psicologia dello sport, collabora da due anni con 360 Sport nei corsi di tennis e nell'ultima estate ha ricoperto il ruolo di responsabile nei centri estivi sportivi a Morciano di Romagna.

In grande spolvero anche l’altro alfiere di ‘360 Sport’, il 17enne Luca Evangelisti, che si è dovuto arrendere in semifinale solamente all’amico, compagno di team e maestro Samuel Ridolfi. L’altro semifinalista è invece Loris Semprini, battuto da Morotti. Merita un riconoscimento infine Stefan Buca (4.1), anche lui istruttore nazionale di tennis, responsabile dei centri estivi sportivi presso il ct Morciano e tesserato 360 sport, che ha raggiunto la finale del tabellone di Quarta categoria, finale vinta da Danielli Enrico (4.1) per 63-61.





Nella foto (da sinistra): Samuel Ridolfi e Tommaso Morotti