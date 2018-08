Habitat, tre giorni al Parco Begni di Pennabilli per confrontarsi sul tema dell’abitare

Eventi

Da venerdì 10 a domenica 12 agosto si svolge a Pennabilli l’iniziativa Habitat promossa dal Museo Naturalistico del Parco Sasso Simone e Simoncello e dall’Associazione culturale Chiocciola la casa del nomade.



L’idea parte dal concetto di Habitat inteso come luogo, ambiente, relazioni, complessità, insieme di spazi che determinano tempi e abitudini; insieme di contesti in equilibrio, tra bisogni e desideri, necessità e risorse. Morfologie che generano identità e diversità.



Il calendario delle giornate e delle tematiche è stato costruito mettendo insieme le proposte ricevute dalle associazioni locali e dai partners.



Per tre giorni si costituirà una comunità temporanea, le persone abiteranno con le proprie tende un nuovo Habitat e si parlerà di paesaggio, sostenibilità e comunità, si potranno condividere esperienze, idee, progetti, ricerche, scelte, storie.



L’iniziativa si svolge in un luogo di proprietà della Pro Loco di Pennabilli il Parco Begni, un antico podere alle porte del paese, nel cuore della Valmarecchia. In quell’Italia dove gli habitat sembrano sempre più fragili e questa loro fragilità - forse - può esser anche la loro risorsa.



Tra le diverse attività delle tre giornate segnaliamo: venerdì 10 alle ore 21.30 presentazione e proiezione del documentario Ritorno sui monti naviganti con il regista Alessandro Scillitani; sabato 11 dalle 21.30 Cielo e Terra osservazione delle stelle con il telescopio e con i racconti di Max Guerra.

Ma soprattutto Habitat sarà l’occasione di abitare un luogo e conoscersi, scambiarsi idee ed opinioni, trovare connessioni, condividere aspirazioni, costruire e rafforzare reti.



La partecipazione e il campeggio sono gratuiti. Il vitto sarà a carico dei partecipanti.

Ognuno dovrà provvedere a portare la propria tenda e il necessario per la permanenza nel parco.