A Perticara sabato 11 agosto presentazione del volume dedicato alla miniera di zolfo

Perticara

| 11:03 - 09 Agosto 2018

Sabato 11 agosto, alle ore 21, in piazza a Perticara, nell’ambito del nutrito programma della rassegna “Ferragosto a Perticara 1854-2018” si terrà la presentazione dell’ultimo volume edito dalla Società di studi storici per il Montefeltro, dedicato alle miniere di zolfo, dal titolo "L'Ottocento nelle lettere della Società Anonima delle Miniere Zolfuree di Romagna. Imprenditoria nella lavorazione e nel commercio dello zolfo tra Rimini, Cesena e il Montefeltro", curato da Silvia Crociati e Cristina Ravara Montebelli che – oltre ad importanti saggi delle curatrici – contiene anche una nota prefatoria di Carlo Colosimo ed un contributo di Carlo Evangelisti .

Il poderoso libro, edito col sostegno del Parco dello Zolfo delle Marche e ospitato nella collana “Fonti” della Società di studi storici per il Montefeltro (istituzione che ha sede a San Leo ed è attiva dal 1970 nella salvaguardia, valorizzazione e divulgazione della storia di questa regione storica) raccoglie oltre 1200 lettere della corrispondenza della Società delle Miniere, attiva nella seconda metà dell'Ottocento.

Sfogliare il volume è come compiere un viaggio nell'imprenditoria ottocentesca fra Montefeltro, Rimini e Cesena, che mette in luce il ruolo centrale assunto dalla lavorazione dello zolfo nello sviluppo economico e sociale di questi territori, grazie non solo all'attività delle miniere di Perticara e Formignano, ma anche alla trasformazione e commercializzazione che avveniva alla Raffineria sul porto di Rimini.