Al Palio del Daino di Mondaino il laboratorio medievale per creare maschere

Attualità

Mondaino

| 10:25 - 09 Agosto 2018

L’antica scuola manufatturiera delle Maschere della Commedia dell’Arte italiana aprirà i battenti a Mondaino dal 16 al 19 agosto, durante le giornate medievali del Palio de lo Daino.

Le quattro giornate di festa della rievocazione in costume della tregua siglata nel 1459 a Mondaino tra Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da Montefeltro, offriranno a tutti la straordinaria opportunità di iscriversi ai laboratori artigianali dove poter imparare i segreti custoditi da Giovanni Balzaretti, uno dei pochissimi maestri della lavorazione di maschere per il teatro rimasti in Italia.

Al ‘Cantiere de battitura de la Maschera de Cuoio’, il gruppo di 8-10 allievi al massimo, realizzeranno a mano la propria maschera in vera pelle, utilizzando le antiche tecniche del ‘400.

I docenti Giovanni Balzaretti e Silvia Giorgi illustreranno tutte le fasi della progettazione e realizzazione della maschera: dal disegno alla lavorazione del modello in legno, da cui si otterrà il calco su cui attraverso l’antica tecnica di ‘battitura della pelle’ si lavorerà il cuoio fino ad ottenere le forme volute. Si lavorerà tutto a mano, basti pensare che per scolpire il calco servono circa 20 ore e altre 18 per modellare il cuoio. L’intero corso costerà 150 euro e agli allievi sarà offerto gratuitamente dalla Pro Loco vitto e pernottamento.

Gli allievi potranno realizzare una maschera tradizionale oppure un proprio progetto di fantasia. Gli attrezzi e i materiali verranno forniti in bottega, basta portare con sé un grembiule. Si utilizzano solo materiali naturali ed ecologici, proprio come nel medioevo. Il pellame utilizzato è quello di scarto delle lavorazioni alimentari e in concia naturale. Affinchè la pelle del viso respiri senza assorbire sostanze dannose, i colori per la tintura sono ecologici, provenienti da elementi naturali come la ciliegia o il caffè. La lucidatura viene fatta esclusivamente a mano facendo fuoriuscire il collagene già presente nella pelle per dare lucentezza alla maschera. In fine, il rame installato nella parte interna della maschera permetterà un’ottima flessibilità e adattamento al viso dell’attore, senza appesantirne la portabilità mentre le fibbie dal gancio in ottone, garantiranno consistenza e fissilità alla maschera.

“Ogni maschera è un oggetto unico, realizzata sartorialmente sulla fisionomia del committente. Sono oggetti senza tempo, infatti l’usura e l’invecchiamento, rendono ogni maschera più morbida e modellabile al viso. La Commedia dell’Arte è riconosciuta Patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco – ha dichiarato il maestro Giovanni Balzaretti - conservando e innovando questo patrimonio ne si impedisce la sparizione”.

Per iscriversi e ricevere tutte le informazioni tel. 340.5632687.