Tennis, Galvani si aggiudica il torneo Open del Tennis Viserba, il memorial "Cristian Cavioli"

Sport

Rimini

| 10:06 - 09 Agosto 2018

Più che la finale di un Open sembrava quella di un Itf Future, sia per la qualità del gioco espresso dai due protagonisti, Manuel Mazza e Stefano Galvani, sia per la grande cornice di pubblico che ha seguito il match-clou. Alla fine è stato Stefano Galvani ad aggiudicarsi il torneo nazionale Open del Tennis Viserba, il memorial “Cristian Cavioli” (1.500 euro di montepremi). Mercoledì sera il 2.2 maestro al Ct Rimini, testa di serie n.1, ha battuto 7-5, 6-0 il beniamino di casa, il 2.4 Manuel Mazza (n.3). Partita dai due volti, nel 1° set Mazza ha fatto il break al 7° gioco ed è andato sul 5-3 giocando un tennis di grande pressione. Qui però il giovane portacolori del Tennis Viserba si è fermato, complice anche un po’ di stanchezza fisica (veniva dalle qualificazioni nell’Itf di Cornaiano) e mentale, e Galvani ha preso subito il sopravvento inanellando ben dieci games consecutivi per il 7-5, 6-0 finale. L’ex davisman top 100 delle classifiche mondiali ha inserito il turbo, mentre Mazza ha commesso qualche errore di troppo per poter stare attaccato al suo avversario, apparso in grandi condizioni.

Al termine le premiazioni effettuate dal presidente Marco Paolini e dal vice Roberto Rinaldi con il giudice arbitro Antonio Giorgetti ed alla presenza dei genitori di Cristian Cavioli, Walter e Angela. Entrambi i giocatori si sono complimentati con i loro avversari, Galvani in particolare ha sottolineato i grandi progressi di Mazza e come sia stato bello giocare davanti a tanto pubblico. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Andrea Bellelli.

Intanto avanza il torneo giovanile, tappa del circuito regionale. Under 12 maschile, ottavi: Mattia Muraccini-Riccardo Tola 6-1, 6-3, Leonardo Veronese-Riccardo Residori 6-2, 6-1. Under 14 maschile, ottavi: Alessandro Vico (n.8)-Nathan Zannoni 6-2, 6-0, Francesco Castellari (n.6)-Giacomo Ercolani 6-3, 6-0, Niccolò Iemmi (n.7)-Francesco El Dakhloul 6-7, 6-3, 10-8. Quarti anche per Nicolò Pagani. Under 12 femminile, quarti: Claudia Pezone-Ilaria Sorrentino 6-2, 3-6, 10-7, Anastasiya Lopatina-Matilde Ficcadenti 6-3, 6-0. Under 16 maschile, quarti: Alexander Tebaldi-Davide Maurizio Pianosi 7-5, 7-6. Quarti anche per Davide Specchia. Under 10 femminile, quarti: Marta Cattaneo-Sofia Cilibic 6-4, 6-2, Sophia Giulia Di Concetto-Alice Vezzadini 6-1, 6-2. Under 10 maschile, quarti: Emanuele Ascani-Enea Vinetti 6-2, 6-0, Michele Diversi-Enea Carlotti 6-1, 6-0, Alessandro Pesaresi-Nicolò Marconi 6-1, 6-2, Federico Baldinini-Andrea Modenese 6-3, 6-3.