Calcio Seconda cat-,

Sport

Rimini

| 09:50 - 09 Agosto 2018

Il Bellariva Virtus ha aperto il sipario sulla stagione 2018-19, con il raduno svoltosi lunedì presso il Ristorante Battigia 46, sulla spiaggia di Marina Centro.

La stagione che inizierà col primo turno di Coppa Emilia Romagna il 16 setembre) vede alcune novità e alcuni ritorni in casa biancazzurra, a cominciare dallo staff tecnico. In panchina infatti fa il suoritorno Mario Ortensi, chiamato sulla panchina del Bellariva dopo 15 anni (“Essere richiamato dalla Societa' dopo tanti anni mi ha fatto molto piacere ed è anche un motivo di orgoglio, a Bellariva ho

allenato sia le giovanili che la prima squadra” le parole del mister durante la presentazione). Ad aiutarlo sul campo ci saranno Matteo Balducci (due anni fa in Terza come giocatore e oggi preziosissimo uomo-mercato, molti arrivi sono merito suo), Mattia Zecchini (bandiera del Bellariva,t utto il settore giovanile e tanta prima squadra col granchio) e il “veterano” Leonardo Giovanardi come preparatore dei portieri (da quest'anno in tandem col figlio Simone).

A completare la rosa (molti i ragazzi confermati) sono arrivati giocatori desiderosi di far bene (il portiere Tangari, i difensori Ceccolini e Donati, i centrocampisti Bugli, Pasini e Pecci, l'attaccanteSagliocco). Da egnalare inoltre il ritorno di Andrea Cupioli, altro ragazzo cresciuto aBellariva che dopo il triennio alla Colonnella ha scelto di tornare “a casa”.

Ci sarà da lavorare anche perché la Seconda categoria non è mai facile, ma impegno e sacrificio non mancheranno. L'obiettivo è fare un buon campionato e di togliersi qualche soddisfazione.

I giocatori inizieranno la preparazione al campo sportivo di via San Francesco lunedì 20 agosto.

La rosa attuale 2018/19:

Portieri: Giovanardi, Tangari

Difensori: Arlotti, Barrella, Cardini, Ceccolini, Collina, Donati, Gaspari, Lanci, Moretti, Mosconi

Centrocampisti: Bacchini, Betti, Bugli, Cavalli, Conti, Cupioli, Pasini, Pecci, Nanni, Semeraro

Attaccanti: Bartoli, Benincasa, Ceccarelli, Pesaresi, Portolani, Renzi, Sagliocco, Spadoni