Calcio, l'Italia Under 20 rifila un poker alla Nazionale di San Marino. Tripletta di Colpani

| 22:16 - 08 Agosto 2018

Non ha il conforto del risultato la prima uscita sul campo di Franco Varrella nei panni di CT della Nazionale di San Marino (foto da pagina fb Fsgc), battuta in amichevole – allo stadio Comunale Santamonica di Misano Adriatico – dalla Nazionale Under 20 italiana allenata da Paolo Nicolato, fresco del secondo posto ottenuto con l’Italia Under 19 al recente Europeo di categoria. In campo tra gli azzurri l'ex riminese Di Pardo in forza alla Juventus. Presente in tribuna l'ecx ct nella Nazionale Arrigo Sacchi.

ITALIA UNDER 20 (4-3-3) Meli (dal 46’ Loria) ; Zappa (dal 52’ Ranieri), Alari (dal 73’ Cargnelutti), Capone, Sala (dal 52’ Valietti); Valeau, Colpani, Di Pardo (dal 73’ Ricci); Olivieri, Gori, Sottil. Allenatore: Paolo Nicolato

SAN MARINO (3-5-2) Zavoli (dal 70’ Benedettini); Della Valle (dal 46’ Cesarini), D. Simoncini (dal 70’ Censoni), Brolli (dal 46’ Cevoli (dall’84’ Della Valle); Palazzi (dal 46’ Tomassini), Lunadei (dal 46’ Tosi), Giardi (dal 70’ Tamagnini), Gasperoni (dal 70’ Battistini), Grandoni (dal 70’ Palazzi); Berardi (dal 70’ Hirsch), M. Vitaioli (dal 46’ Angelini). A disposizione: A. Simoncini, F. Vitaioli, Biordi. Allenatore: Franco Varrella

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo

Assistenti: Giacomo Pompei Poentini di Pesaro, Antonio Marco Vitale di Ancona

Quarto Ufficiale: Marco Rossetti di Ancona

Marcatori: 29’ Gori (rig.), 45’+1 e 63’ Colpani, 86’ Valeau