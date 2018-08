Rimini Calcio, la Under 17 di mister Vanni si è radunata al Neri. Giovedì primo allenamento

Sport

Rimini

| 22:02 - 08 Agosto 2018

Si è radunata mercoledì pomeriggio, allo stadio “Romeo Neri”, la formazione Under 17 guidata da mister Gabriele Vanni. Presenti il presidente del Rimini F. C. Giorgio Grassi, il responsabile del settore giovanile biancorosso Aldo Righini, il referente tecnico Adrian Ricchiuti e tutto lo staff. I biancorossi cominceranno la preparazione mercoledì, alle ore 10, sempre sul rettangolo verde di piazzale del Popolo.Questi i convocati (tutti classe ‘02) da mister Vanni, che sarà coadiuvato nel lavoro dal tecnico in seconda Oscar Bianchi, dal preparatore atletico Ivan Celli e dal preparatore dei portieri Daniele Sapori.

Portieri Bascucci Lorenzo, Pasini Edoardo

Difensori Ceccarelli Maicol, Clementi Jacopo, Crescentini Nicolò, Di Fino Alessandro, Garetti Mattia, Giovannini Alessandro, Manfroni Michele, Pecorella Lorenzo

Centrocampisti Caldari Simone, Canini Alessandro, Colombo Federico, Gigli Alessandro, Redighieri Simone, Tonini Vittorio, Ulloa Brito Richard

Attaccanti Antonioli Alexsander (in prova), Brolli Nicolò, Canini Francesco, Montebelli Simone, Pecci Alessandro, Santarini Mattia