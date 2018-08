San Leo: Italo Cucci e il libro su Ferrari, la musica dei Ritagli di Tempo ad 'assapora la cultura'

Eventi

San Leo

| 16:54 - 08 Agosto 2018

Nuovo appuntamento, Giovedì 9 Agosto dalle ore 20.00 in Fortezza a San Leo, con “Assapora la Cultura”.

Protagonista della serata sarà l'autore e giornalista, originario del Montefeltro e cresciuto a Rimini, Italo Cucci che presenterà al pubblico: “Ferrari Segreto. Il mito Americano“, Edizioni Minerva.





"Enzo Ferrari si è dato da fare, sempre, per non corrispondere allo stereotipo suggerito dai suoi soprannomi: dal “Drake” al Mago di Maranello per finire – dopo un duro e amaro conflitto con Santa Madre Chiesa – a una sorta di (s)qualifica... divina, Saturno, ma solo perché, secondo un illustre gesuita, “mangiava i suoi figli”, ovvero mandava a morire i suoi piloti, tanti, senza piangerli. Non meritava tanto, naturalmente, anche se certi suoi atteggiamenti suggerivano in lui durezza d’animo e cinismo; ma l’Ingegnere (ecco come gli piaceva esser chiamato, lui gran lavoratore e sportivo di origini semplici e autodidatta, dopo che la prestigiosa Università di Bologna, la più antica del mondo, l’Alma Mater, gli aveva consegnato la laurea ad honorem) aveva sofferto e continuava a soffrire per quella pesante accusa come uno scomunicato, sicché alternava alle sfuriate un forte senso dell’umorismo che piaceva soprattutto ai giornalisti, ai suoi amici/nemici.

Italo Cucci, aderendo a sua volta a una sorta di condanna professionale (“Parlo volentieri con lei di tutto, perché non capisce niente di auto”) poté vivere decine di incontri con un Ferrari diverso, intimo e segreto, sempre sorridente e sereno." Un inedito Ferrari, quindi, che varrà la pena incontrare in compagnia di Italo Cucci e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.





L’Angolo Musicale sarà curato da Ritagli di tempi con la proposta dedicata di "Jazz a tutto gas"; musica fra melodie latin jazz, bossanova e swing.





Il programma proposto per l’occasione a San Leo, sarà sicuramente in grado di incontrare ed abbracciare i gusti del pubblico più vasto accompagnandolo in percorso fra melodie indimenticabili e senza tempo.





A completare la serata tanti produttori con i sapori della tradizione e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Per la partecipazione all'evento in Fortezza è previsto un ticket di € 6,00 comprensivo di 2 calici di vino. Si ricorda inoltre che nei ristoranti di San Leo aderenti all'iniziativa si potranno gustare menù preparati con i prodotti del territorio e coloro che consumeranno nelle strutture convenzionate potranno usufruire dell’ingresso gratuito in Fortezza per la serata.





E’ consigliata la prenotazione:





Il Bettolino 0541.916.265

Il Castello 0541.916.214

La Corte 0541.916.145

La Rocca 0541.916.241