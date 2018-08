Bellaria, spintona la polizia poi tenta di buttarsi in mare: arrestato venditore abusivo

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:52 - 08 Agosto 2018

Alle prime luci dell’alba di martedì 7 agosto, a Bellaria Igea Marina, i Carabinieri della locale Stazione, al Comando del Luogotenente Antonio Amato, affiancati dalla Polizia Municipale, hanno effettuato un'attività di contrasto all'abusivismo commerciale. Un 54enne senegalese, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha spintonato gli operatori e ne ha ferito uno a una mano, cercando di fuggire tuffandosi in mare. Bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: con sè aveva uno zaino e 45 paia di occhiali da sole con marchi contraffatti. Processato per direttissima, ha ricevuto condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione, più 250 euro di multa. Al termine delle attività sono stati invece controllati 21 cittadini stranieri, in procinto di intraprendere attività commerciale abusiva sul litorale. Sono stati tutti sanzionati. Disposto anche il sequestro della merce: 930 oggetti di bigiotteria, 22 piccoli oggetti di elettronica, 52 oggetti di pelletteria, 110 paia di occhiali da sole e 150 capi di abbigliamento di vario genere.

"I Carabinieri, con il prosieguo della stagione estiva, continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, incrementando al massimo la proiezione esterna, organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi", si legge in una nota dell'Arma.