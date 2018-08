Una marcia di 400 km per il figlio autistico di 16 anni, giovedì tappa a Montefiore

Attualità

Montefiore Conca

| 16:41 - 08 Agosto 2018

Giovedì 9 agosto è in programma a Montefiore Conca la tappa de "La marcia verso Assisi per l'autismo". Intorno alle 13 Valentino Gregoris, padre di un ragazzo autistico di 16 anni, arriverà in uno dei borghi più belli d’Italia, Montefiore Conca. Valentino sta affrontando una marcia di 400 km proprio per sensibilizzare le persone sul tema dell'autismo. Giovedì, ad accoglierlo, il sindaco Wally Cipriani insieme alla sua amministrazione, tanti montefioresi, l’Associazione "Ca Santino" con Meris, Gianfranco e Paolo, ed un’amica di Montefiore, la scrittrice Gina Codovilli, madre di un ragazzo autistico al quale qualche anno fa ha dedicato il libro 'Il mio principe'. "Facciamo sentire a Valentino il calore del nostro borgo!", è l'appello del sindaco Wally Cipriani.