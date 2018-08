Rallylegend, ecco i primi big dell'edizione 2018: Craig Breen e Mikko Hirvonen

Sport

08 Agosto 2018

Non va in vacanza Rallylegend. E invia un bel regalo sotto l’ombrellone ai tanti appassionati in attesa dei primi, grandi annunci dei campioni presenti all’evento sammarinese, dall’11 al 14 ottobre. Craig Breen, pilota ufficiale del Citroen Total Abu Dhabi WRT nel Mondiale Rally, con Scott Martin alle note, e Mikko Hirvonen, uno dei massimi protagonisti del Mondiale Rally dal 2006 fino al 2014, saranno in gara tra le World Rally Car a Rallylegend. Breen avrà a disposizione una Citroen C4 WRC, vestita nei colori ufficiali dell’epoca, mentre Hirvonen sarà al volante di una Ford Focus WRC. Due campioni di razza, due beniamini dei fans dei rally, due debuttanti in assoluto a Rallylegend, che hanno aderito con entusiasmo all’invito degli Organizzatori: la presenza di Breen è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Citroen WRT, che ha dato il benestare alla operazione.

Mikko Hirvonen, finlandese, classe 1980, vanta un curriculum di altissima qualità nel Mondiale Rally, dove ha debuttato nel 2003, dopo essersi fatto le ossa anche in Italia, correndo con le Subaru Impreza gruppo N del Motoring Club di Gabriele Favero. Pilota ufficiale Subaru, con scarsa fortuna, nel 2004 e 2005, passa l’anno successivo, alla Ford, con la Focus WRC, con cui coglie la prima vittoria iridata in Australia ed è terzo nel Mondiale Rally. Piazzamento che ripete anche nel 2007, con varie vittorie. Nel 2008, nel 2009 e nel 2011, ancora con Ford, è per tre volte secondo nel Mondiale Rally: per un solo punto, nel 2009, dietro ad un imbattibile Sebastien Loeb, vincitore di nove titoli mondiali rally, proprio in questo periodo. Il passaggio di Hirvonen al Citroen WRT, nel 2012 è marcato da un ulteriore secondo posto nel Mondiale Rally. Dopo il quarto posto iridato sia nel 2013, con Citroen, che nel 2014, con Ford, alla fine di questo anno annuncia il ritiro dai rally.

Craig Breen, ventotto anni, irlandese di Waterford, dopo essersi messo in luce, nel 2011, risultando primo nella WRC Academy, e nel 2012 con il titolo Mondiale Rally Super 2000, nel 2106 è entrato nell’orbita Citroen WRT, di cui è diventato pilota ufficiale nel 2017. Suoi migliori risultati, ad oggi, il terzo posto nel rally di Finlandia 2017 e il secondo posto nel rally Svezia 2018.