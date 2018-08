Via Aldo Moro 'scomparsa' da Google Maps e rifiuti abbandonati. Segnalazione a Monte Colombo

Attualità

Montecolombo

| 15:55 - 08 Agosto 2018

Rifiuti abbandonati in via Aldo Moro di Montescudo Monte Colombo. La segnalazione e la relativa foto arrivano da un lettore, che si chiede come mai Hera "si sia dimenticata, in piena estate, è una settimana che non passa il camion dei rifiuti". Il nostro lettore ironizza: "Da quando hanno unificato i comuni, non solo ci hanno cancellato la via Aldo Moro da Google Maps e da tutti i navigatori, ma anche Hera ci ha dimenticato!".