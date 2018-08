Cattolica set cinematografico. Al via i provini per cercare i protagonisti del film 'Viaggio a Metà'

Attualità

15:45 - 08 Agosto 2018

La "El Gharbawi Film Srl" produzioni cinematografiche, con sede a Cattolica, sta valutando le ultime proposte di collaborazione con gli imprenditori locali. Appena definito il budget, sono attesi l'attrice Valentina Ghetti e nei giorni successivi gli attori Giuseppe Zeno e Chiara Pavoni, che si sottoporranno ai provini per le parti dei protagonisti. Infatti, entro breve tempo, Cattolica diventerà il set del film " Viaggio a Metà" scritto e diretto dallo stesso Fathy El Gharbawi.

Il regista Fathy, nato in un quartiere povero del Cairo il 5 agosto 1949, conosce il mondo del cinema fin da giovanissimo grazie a uno zio, direttore del casting. Durante la giovinezza intraprende la carriera di pugile: a 17 anni vince il premio "Campione dei pesi leggeri" e, dopo il servizio militare, si trasferisce a Milano per continuare l'attività sportiva alla palestra Doria, sotto la guida del maestro Ottavio Tazzi che, nello stesso tempo, allena il campione dei pesi medi Rocky Mattioli.

Dopo un combattimento a Laveno fa la conoscenza di Giuseppe Nava, direttore dei fotoromanzi della rivista Grand Hotel, che lo scrittura e lo introduce nel mondo dello spettacolo e della pubblicità. Nel 1994 entra nel mondo del cinema interpretando un piccolo ruolo nel film di Carlo Vanzina S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa. Successivamente veste i panni di un autista in Il paziente inglese di Anthony Minghella e quelli di un boss mafioso in Tre punto sei di Nicola Rondolino. Prenderà parte anche ad alcune fiction televisive italiane quali Incantesimo 5,Grandi domani,R.I.S. - Delitti imperfetti (4ª stagione), Fratelli Benvenuti con Massimo Boldi e in Nassiryia - Per non dimenticare di Michele Soavi, miniserie ispirata agli attentati di Nasiriyya del 2003.

Nel 2004 ha creato la "El Gharbawi Film Srl" a Cattolica perchè secondo lui è un set naturale, dove si trova tutto; città antica e moderna, strade importanti, ferrovia, colline, fiumi, spiaggia e mare.

