Fulmini su Casteldelci, disagi e black out telefonici. Scatta la protesta dei cittadini

Attualità

Casteldelci

| 15:36 - 08 Agosto 2018

Blackout continui della rete Tim mobile durante i temporali a Casteldelci. Alcuni cittadini hanno scritto alla nostra redazione, segnalando i forti disagi. "Sono mesi che con un piccolo tuono, ma piccolo tuono, i telefoni cellulari con numeri Tim non vanno più - lamenta uno dei cittadini - peraltro qui solo la Tim prende". Molti cittadini, a fronte delle salate tariffe di Tim per la linea Internet e la linea fissa telefonica, hanno deciso di farne a meno, utilizzando i telefoni cellulari. Per cui molto spesso rimangono isolati, come avvenuto proprio nelle ultime ore, dopo un temporale che nel pomeriggio di martedì ha colpito la zona. Anche nella mattinata di mercoledì il segnale è andato a intermittenza. "In questi casi rimaniamo dei giorni isolati", scrive un altro lettore. I disagi si ripercuotono anche nei

servizi: l'ufficio postale affronta gli stessi problemi, in occasione di questi blackout, così i cittadini sono costretti a recarsi negli altri uffici postali dell'Alta Valmarecchia. Molti anziani hanno anche paura, perché in caso di malore, c'è il rischio di non poter chiamare i soccorsi. Il Sindaco di Casteldelci, Luigi Cappella, ha segnalato il disservizio alla Tim, inviando una lettera alla direzione di Bologna.

"Secondo me il problema è che ci sono alcuni tratti di linea telefonica in degrado, a causa della neve caduta e dei fenomeni atmosferici - spiega il Primo Cittadino - quindi pali cadute, oppure piante cadute i cui rami strisciano sui rami". C'è stato anche il caso di mucche al pascolo che sono rimaste prigioniere dei fili del telefono, a seguito della caduta di un palo telefonico. "E' vero che la nostra è una rete ampia, di 50 km quadrati circa, ma ci auspichiamo che sia fatto un intervento. Anche la stessa centralina ci risulta essere piuttosto obsoleta e da cambiare", precisa il Sindaco Cappella.