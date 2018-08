A Rimini una corsa nella storia: podisti in gara tra le eccellenze storiche e artistiche della città

Sport

Proseguono gli eventi dedicati ai 110 del Grand Hotel di Rimini. Giovedì 9 agosto sarà la volta della “Corsa nella storia”. Il format è dedicato a chiunque voglia cimentarsi con una corsa di 6 chilometri, che attraversa la storia di Rimini, con partenza e ritorno al Grand Hotel, monumento nazionale dal 1994 e manifesto vivente del Liberty di inizio secolo.

La partecipazione è gratuita. Il ritrovo è alle ore 7.50 al Grand Hotel di Rimini, per la prima parte dell’allenamento che prevede il risveglio muscolare. La partenza è prevista invece alle 8.45.

Il circuito porterà i runner a toccare i punti più significativi della storia riminese, dal Ponte di Tiberio, alla Domus del Chirurgo, passando per la storica sede di Crédit Agricol e per l’Arco d’Augusto.

Il percorso è pensato sia per sportivi, che per principianti. Per questo l’andatura sarà turistica con alcune soste durante il percorso.

La prenotazione è obbligatoria allo 0541 56 000 o sulla mail info@grandhotelrimini.com

Prossimo appuntamento con la “Corsa nella storia”: giovedì 23 agosto, stessi orari e modalità.