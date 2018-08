Calici di Stelle a Santarcangelo, la guida ai parcheggi e alla viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:26 - 08 Agosto 2018

Fervono i preparativi per la ventesima edizione di “Calici di Stelle” in programma a Santarcangelo venerdì 10 e sabato 11 agosto. Per consentire lo svolgimento della manifestazione dedicata al buon vino di Romagna, sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità e un piano parcheggi per agevolare le migliaia di persone che ogni anno seguono l’evento.



Le aree di sosta più ampie, consigliate dagli organizzatori, sono il piazzale Campana, i parcheggi Francolini, della Fornace e quelli delle vie Pedrignone e Piave. I tratti di via Verdi e Felici compresi fra le vie Ludovico Marini e Portici Torlonia sono invece adibiti alla sosta delle moto (dalle ore18). In viale Marini la sosta sarà riservata ai residenti della via e a quelli del centro storico.



A partire dal primo pomeriggio di venerdì 10 agosto entrano in vigore anche le limitazioni alla viabilità: dalle 14,30 è infatti vietato il transito e la sosta nelle piazze Ganganelli e Marini (fino alle 8 di domenica 12 agosto), mentre per entrambe le giornate dalle 17 all’una del giorno successivo sono chiuse al traffico le vie Garibaldi (nel tratto tra via Dante di Nanni a via Giovanni Pascoli), via IX Febbraio e via Gaetano Marini (dove è vietata anche la sosta nel tratto compreso fra piazza Marconi e via XXIV Maggio).



Dalle ore 18 di venerdì 10 all’una di sabato 11 e dalle ore 18 di sabato all’una di domenica 12 agosto è vietato il transito e la sosta nelle vie Andrea Costa (tra le vie Montevecchi e Daniele Felici), Ludovico Marini, Daniele Felici (tra via Giordano Bruno e Andrea Costa), Lauro De Bosis, Aurelio Saffi, Giuseppe Verdi (tra via Marini e Bruno), Portici Torlonia, Giovanni Pascoli (tra le vie Da Serravalle e Mazzini), Pio Massani, in contrada dei Nobili e dei Signori e nelle piazze Guglielmo Marconi, Balacchi e Monache.



Come di consueto, accanto ai tantissimi volontari di Pro Loco e Cittaviva, saranno presenti anche quelli della Protezione civile, dell’associazione nazionale Carabinieri in pensione e i VAB, oltre alla Polizia Stradale per la prova dell’alcol test. In piazza Ganganelli sarà presente anche un presidio sanitario per sensibilizzare i partecipanti a un consumo di alcol consapevole e un’ambulanza dotata di defibrillatore.



L’ordinanza completa su www.comune.santarcangelo.rn.it.