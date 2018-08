Basket, due squadre giovanili dei Crabs (Under 14 e Under 20) iscritte al campionato EYBL

Sport

Rimini

| 14:11 - 08 Agosto 2018

La Basket Rimini Crabs schiera due formazioni - la under 14 e la Under 20 - provenienti dal suo settore giovanile al prestigioso campionato di EYBL di

La European Youth Basketball League è una manifestazione internazionale con oltre 20 anni di attività. Al suo avvio nel 1998 si limitava a sei squadre provenienti dai paesi Baltici e dalla Russia, allargando gradualmente il suo baricentro da Tallinn, fino a coprire tutto il vecchio continente. Da qui l’idea di estendere il confronto tra ragazzi provenienti da tutta Europa, arrivando allo stato attuale, che conta oltre 180 club provenienti da 25 paesi differenti ed iscritti in cinque categorie. Nella categoria U14 si confronteranno 27 squadre, di cui quattro italiane, e la formazione riminese parteciperà nel Girone B, assieme alle seguenti squadre:



BK Inter Bratislava (Bratislava, Slovacchia)

Zsiros Academia (Budapest, Ungheria)

BK NH Tigers Ostrava (Ostrava, Repubblica Ceca)

KK Mladost Zemun (Belgrado, Serbia)

Soproni sportiskola (Sopron, Ungheria)

EGE ASIST SK (Smirne, Turchia)

Porsche Basketball-Akademie (Ludwigsburg, Germania)

BK Junior Komarno (Komarno, Slovacchia)



Il primo appuntamento del calendario sarà ad Ostrava, in Repubblica Ceca dal 21 al 24 settembre, mentre la seconda fase si giocherà in casa Crabs, a Rimini, nel Gennaio 2019.

I playoff tra le squadre vincenti dei gruppi Under 14 si terranno successivamente, sempre in Romagna, a Cesenatico.



Per la categoria U20 gareggeranno 18 squadre, (solo due italiane) divise in due gironi. I Crabs parteciperanno nel Girone B, confrontandosi con le seguenti squadre:

Szolnoki Sportcentrum (Szolnok, Ungheria)

BK NH Tigers Ostrava (Ostrava, Repubblica Ceca)

BC MuKi (Helsinki, Finlandia)

Keila KK (Keila, Estonia)

Next Step Academy (Rapallo, Italia)

BCM Orli Prostejov (Prostejov, Repubblica Ceca)

CS U-BT CLUJ-NAPOCA (Cluj-Napoca, Romania)

King BC Szczecin (Stettino, Polonia)

Dal 27 al 30 settembre si disputeranno i primi incontri a Cluj-Napoca, in Romania, mentre la seconda fase si terrà a Szolnok in Ungheria, con playoff sempre in Ungheria, ma a Pecs.Tutte le partite di entrambe le formazioni saranno visibili in diretta ed in HD sul canale Youtube del campionato.