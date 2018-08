Tennis, la finale del memorial Cavioli mercoledì sera al Ct Viserba è Galvani-Mazza

Sport

Rimini

14:07 - 08 Agosto 2018

La finale più bella ed attesa, questa sera alle 20.45, per il classico Open del Tennis Viserba, il memorial “Cristian Cavioli” (1.500 euro di montepremi). Di fronte il beniamino di casa, il 2.4 Manuel Mazza (n.3), che in semifinale ha fermato (6-2, 6-2) un giovane molto interessante in prospettiva come il 2003 Luca Parenti (2.8), e Stefano Galvani (2.2, n.1) che ha sconfitto 6-3, 7-6 il 2.4 Lorenzo Cremonini (n.5).



Intanto avanza, sempre sui campi del Tennis Viserba, il torneo giovanile. Under 12 maschile, 3° turno: Mattia Muraccini-Gianmarco Vidali 6-1, 6-1, Riccardo Residori-Lorenzo Gobbi 6-2, 6-2. Ottavi: Giacomo Ercolani (n.4)-Francesco Serafini 4-6, 7-5, 10-8. Under 14 maschile, 4° turno: Alessandro Vico (n.8)-Marco Sambughi 7-6, 6-2, Nathan Zannoni-Vittorio Landi 6-1, 7-6. Ottavi: Pietro Vagnini (n.4)-Lorenzo Marchioni 6-0, 6-0, Pietro Matteini (n.5)-Arkhip Kochnev 6-3, 6-1, Niccolò Iemmi (n.7)-Tommaso Picciafuochi 7-5, 7-5. Under 12 femminile, 1° turno: Claudia Pezone-Rebecca Giovagnoli 6-3, 6-1, Matilde Ficcadenti-Chiara Giorgi 6-4, 6-1. Under 16 maschile, 1° turno: Davide Specchia-Jacopo Pagliarani 6-0, 6-0. 2° turno: Federico Manfredi-Kochnev 6-1, 1-6, 10-7, Davide Maurizio Pianosi-Matteo Sartini 6-1, 6-3. Under 10 femminile, 1° turno: Marta Cattaneo-Nicole Di Marco 6-0, 6-1, Alice Vezzadini-Camilla Moroni 6-4, 7-6. Quarti: Ekaterina Cazac-Aurora Lombardi 6-3, 6-2, Sara Aber-Beatrice Lotti 6-1, 6-3.