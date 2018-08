Dal 10 agosto modifiche alla viabilità di Morciano, ecco le novità

Attualità

Morciano

| 13:36 - 08 Agosto 2018

Per rispondere alle esigenze di cittadini e operatori economici, il Comune di Morciano, in accordo con il Comando di Polizia municipale dell’Unione Valconca, intende avviare una sperimentazione che porterà ad una regolamentazione della circolazione dei veicoli nel centro urbano, in particolar modo nel tratto compreso tra via Fratti/via Pascoli e via Roma/Marconi. La sperimentazione entrerà in vigore a partire dal 10 agosto 2018 mediante la creazione di appositi sensi unici di circolazione. L'iniziativa sarà attivata sperimentalmente per circa tre mesi al fine di verificarne l'impatto e la funzionalità; in seguito, sulla base dei pareri e delle proposte migliorative che saranno presentate, si deciderà di conseguenza. Il progetto, che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire maggiore sicurezza di ciclisti e pedoni, sarà inoltre accompagnato dall’introduzione di nuovi arredi urbani, tra cui fioriere in acciaio corten. Di seguito i principali cambiamenti alla viabilità che saranno introdotti con la sperimentazione.





- via Bucci (da via Roma a Via Marconi): senso unico di circolazione. All’intersezione con via Colombari i veicoli hanno l’obbligo di proseguire diritto o a sinistra con divieto di svolta a destra su via Colombari;

- via Fratti (da via Roma – Piazzetta Montanari): senso unico di circolazione fino a via Colombari;

- via Colombari: senso unico di circolazione fino a via Pascoli; all’incrocio con via Bucci obbligo di arrestarsi e dare precedenza con obbligo di immissione a destra su via Bucci oppure dritto

- via Pascoli: percorribile a senso unico da incrocio con via Marconi a via Roma. Pertanto coloro che circolano in via Roma giunti all’incrocio con via Pascoli troveranno il divieto di accesso e soluzioni di arredo urbano che ne impediscono l’accesso;

- Tutta la segnaletica attuale relativa agli stalli di sosta con disco orario rimarrà in vigore e verrà opportunamente adeguata ai sensi unici di circolazione;