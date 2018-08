Il mercato ittico di Bellaria ha un nuovo gestore provvisorio, la Coop Marinara

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:16 - 08 Agosto 2018

“Il mercato ittico di Bellaria Igea Marina c’è, e l’intenzione dell’Amministrazione è quella di renderlo sempre più funzionale sia alle esigenze del nostro tessuto economico, sia alle esigenze di chi lavora in mare: il fatto stesso che la cooperativa di riferimento della marineria locale si sia fatta avanti e abbia manifestato la propria disponibilità, testimonia come la struttura sia e rimanga una risorsa importante, riconosciuta dagli addetti ai lavori del settore e attrattiva per le famiglie che vi sono impegnate”: così il Sindaco Enzo Ceccarelli commenta l’affidamento della gestione provvisoria del mercato ittico alla Società Cooperativa Marinara di Bellaria Igea Marina, con la ‘consegna delle chiavi’ avvenuta nella mattinata di mercoledì 8 agosto.

La gestione della struttura di via dei Saraceni, moderno centro completato nel 2013, da parte della Società Cooperativa Marinara, avrà carattere temporaneo ed è finalizzata a garantire continuità alle attività del mercato ittico in vista della riassegnazione della struttura.

“Un’esperienza sfortunata o una gestione inefficace”, sottolinea il Sindaco, “non possono essere confuse con il mercato ittico in sé, aprendo il fianco a strumentalizzazioni di cui la nostra marineria non ha bisogno: continuiamo, anzi, a credere nella bontà delle scelte che hanno portato alla realizzazione del mercato ittico, una struttura”, conclude, “strategica per l’intero settore pesca e un’opportunità per le nostre famiglie marinare.”