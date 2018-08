Da Mozart a Michael Jackson, l'orchestra rivelazione in concerto alla ex Colonia Bolognese

Eventi

Rimini

| 12:54 - 08 Agosto 2018

“Musiche in Parallelo, da Mozart a Michael Jackson” è il titolo del Concerto di Novensemble/Orchestra Senza Spine di Bologna che si svolgerà Venerdì 10 agosto a Miramare di Rimini, con ingresso gratuito. A far da cornice al concerto, sarà la bellissima e suggestiva Colonia Bolognese che dal 21 giugno ospita il progetto di riuso temporaneo “Riutilizzasi Colonia Bolognese”.

Dopo le lezioni di Yoga e Pilates, gli shooting fotografici, le serate di cinema all’aperto e il concerto di musica brasiliana di Barbara Casini, l’Associazione Il Palloncino Rosso porta alla Colonia Bolognese una delle orchestre più giovani e innovative che arriva a Rimini con un originale concerto contente vari generi musicali.

Sotto le stelle, a pochi passi dal mare si potranno ascoltare i più bei brani tratti dalle colonne sonore dei grandi maestri come Nino Rota ed Ennio Moricone, ma anche i “classici” fino alle canzoni di Michael Jackson. Un concerto dove si contaminano brani di musica classica, popolare, pop, rock, colonne sonore, trasformandosi uno nell’altro, in un gioco fra strumenti musicali e pubblico. L’allestimento della serata sarà a cura della Grabo Ballons di Coriano.

Novensemble si pone come obbiettivo quello di spaziare nei diversi generi musicali, mantenendo come base solida un organico che, batteria a parte, resta quello composto da strumenti “classici”, quali il violino, la viola, il violoncello, il contrabbasso, l’arpa e, nella sezione dei fiati, oboe, flauto traverso e clarinetto. La presenza della cantante rende questo gruppo più completo e aperto ai diversi generi. Novensemble sono: Daniele Negrini, Violino e direttore - Rebecca Dallolio, Violino - Giuseppe Donnici, Viola - Jacopo Paglia, Violoncello - Paolo Molinari, Contrabbasso - Annamaria di Lauro, Flauto Traverso - Enrico Paolucci, Oboe - Simone Santi, Percussioni e Batteria - Eva Macaggi, Voce Solista.

“Non è un caso che la nostra scelta sia caduta su questa Orchestra – spiega il presidente dell’Associazione Il Palloncino Rosso, Luca Zamagni – Novensemble, è una costola dell’Orchestra Senzaspine che ha trovato la sua casa ne Il mercato suonato, a Bologna. Si tratta di un centro polifunzionale e un luogo d’incontro dove condividere la cultura in tutte le sue forme. Mercato Sonato è un progetto di rigenerazione di uno spazio pubblico per dare una nuova centralità urbana alla musica classica e ai giovani. Noi, a Rimini abbiamo lanciato il primo progetto di riuso partecipato di uno spazio, la Colonia Bolognese, per ridare dignità a un luogo che fino a tre mesi fa era conosciuto solo per il degrado e l’abbandono in cui versa. Portare a Rimini, in un luogo che vogliamo rigenerato, una orchestra nata proprio in un luogo già rigenerato grazie alla cultura, è un messaggio che vogliamo lanciare al nostro territorio attraverso una serata di musica”.