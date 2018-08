Un trans adesca un cliente a Marebello e lo deruba del portafoglio, arrestato

Cronaca

Rimini

Come disposto dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, proseguono i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Rimini, diretti dal Capitano Sabato Landi. Negli ultimi giorni i militari hanno alzato l'attenzione sul fenomeno della prostituzione nel centro urbano, in particolare nelle zone di Marebello, Miramare e Rivazzurra, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti, identificando, nelle ultime 48 ore, quaranta soggetti, uomini e donne originari principalmente dell’est Europa e del Sud America, che, per atteggiamento ed abbigliamento, erano dediti alla prostituzione in strada. Nel corso delle attività è stato arrestato per furto con destrezza un 31enne peruviano, da anni domiciliato in Italia, che a Marebello ha rubato il portafoglio a un potenziale cliente, nascondendolo nei propri indumenti intimi. Furto però a cui hanno assistito i Carabinieri, intervenuti a bloccare il transessuale, condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.





Il commento dell'Arma: "L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati".