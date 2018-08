Michele Placido recita Dante, Neruda e Trilussa: la magia della poesia alla Festa del Duca di Urbino

Eventi

Urbino

| 12:30 - 08 Agosto 2018

In occasione della XXXVII Festa del Duca – Sipari Rinascimentali, la Galleria Nazionale delle Marche torna a essere il cuore culturale di Urbino. La dimora del duca diventa l’ideale punto di riferimento della rassegna Teatro a Palazzo Ducale: la commedia italiana nasce infatti alla corte del duca nel 1513 con “La Calandria” del Cardinale Bibbiena, spettacolo allestito da Luca Ronconi sempre a Palazzo ducale nel 2006.

Questo forte connubio tra il teatro e la città - palazzo sarà illustrato nel Giardino pensile dal direttore artistico della rassegna Massimo Puliani giovedì 9 agosto alle ore 20.00. Insieme a Gualtiero De Santi, il direttore artistico Puliani presenterà le figure di “Olimpia e Agramante” magistralmente interpretate da Mariangela Melato e Michele Placido nello spettacolo televisivo “Orlando furioso” diretto da Luca Ronconi nel 1975.

L’ouverture della serata sarà affidata all’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino diretta dal maestro Michele Mangani che interpreterà un brano ispirato agli schemi delle danze di corte. Nel brano si alterneranno: una Gagliarda dal ritmo cadenzato, una Pavana dolce e malinconica, una Ballata in tempo ternario e ripetuto e una Bourrée rapida e trascinante. Alla maestra Enrica Sabatini l’onore di restituisce il significato della danza nel Rinascimento. La performance ”Che ti giova nascondere” è frutto di attente ricostruzioni coreografiche e ricerche musicologiche, e illustra come la danza fosse un mix tra arte e scienza, non solo un diletto durante feste e banchetti e simbolo della potenza della signoria, ma soprattutto espressione nello spazio dello spirito umano.

Alle 20.45 il Cortile d’Onore diventerà la scena di Notte di poesia a Corte. Nel recital - concerto “Da Dante a Shakespeare”, Michele Placido parlerà d’amore attraverso i versi di Dante, D’Annunzio, Trilussa e Neruda e il commento musicale firmato dal compositore cinematografico e teatrale Davide Cavuti.

Il biglietto, acquistato nei giorni precedenti lo spettacolo, permette l’ingresso alla Festa del Duca, l’ingresso ridotto alla Galleria Nazionale delle Marche e alle performance delle ore 20.00.

È possibile acquistare il biglietto di ogni singolo spettacolo (20,00 € intero - 15,00 € ridotto fino ai 25 anni + prevendita) o l’abbonamento della rassegna completa (50,00 € intero - 35,00 € ridotto fino ai 25 anni + prevendita) on line su www.liveticket.it o presso Agenzia Viaggi Urbino Incoming, Borgo Mercatale 38, Urbino - tel. 0722 327831.

Teatro a Palazzo Ducale, diretta dal prof. Massimo Puliani e curata della Presidente di Ars Urbino Ducale Maria Francesca Crespini, gode del riconoscimento del Ministero Beni e Attività Culturali, il patrocinio della Galleria Nazionale delle Marche e la collaborazione del Comune di Urbino.