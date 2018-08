Rimini: l’Ambasciatrice del Salvador in visita ad EducAid

Attualità

12:10 - 08 Agosto 2018

Un grande onore per EducAid accogliere presso la propria sede, S.E. Sig.ra Sandra Elisabeth Alas Guidos, Ambasciatrice della Repubblica di El Salvador in Italia.

L’incontro si inserisce nell’ambito di lunga e consolidata collaborazione tra il Paese dell’America Centrale e la ONG riminese e segue di un mese quello avvenuto con la Vice Sindaco Gloria Lisi per valutare eventuali partnership in tema di innovazione e formazione professionale nel settore del turismo.

L’Ambasciatrice ha voluto ringraziare EducAid per l'apporto prestato, in collaborazione con l’Università di Bologna, al Ministero dell’Educazione Salvadoregno in relazione alla riforma del sistema scolastico secondo il modello della scuola inclusiva e, al contempo, gettare le basi per iniziative future.

EducAid è un’associazione Onlus e Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri che opera dal 2000 nella Cooperazione Internazionale.

Fondata da due importanti realtà operanti nel sociale, il C.E.I.S. (Centro Educativo Italo Svizzero) e la Cooperativa Sociale “Il Millepiedi”, svolge la sua attività in campo socio-educativo in partenariato con Agenzie delle Nazioni Unite (UNICEF, OMS, UNDP, OCHA, ECHO) ed ha realizzato progetti in Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, El Salvador, Kosovo, Italia, Libano, Macedonia, Palestina – West Bank/Gaza, Romania, Senegal, Serbia, Tunisia, Kenia.

Insieme ad AIFO (Associazione Italiana Amici di Raul Folleureau), FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) e DPI (Disable People International Italia) ha costituito la RIDS - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, allo scopo di promuovere l’empowerment delle persone con disabilità secondo i principi sanciti dalla “Convenzione dei Diritti delle persone con disabilità”, anche nei contesti più disagiati dei Paesi del Sud del Mondo.