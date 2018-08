Rimini, rapina in un negozio di Marina Centro: arrestati quattro minori

Cronaca

| 11:46 - 08 Agosto 2018

La polizia di Stato ha tratto in arresto i quattro autori della rapina consumata presso un negozio di Marina Centro, gestito da un indiano. Martedi pomeriggio una baby gang ha preteso, coltello alla mano, collanine, bracciali e merce esposta. Subita la rapina il negoziante ha dato l’allarme favorendo l’intervento degli agenti di una Volante della questura. A distanza di poco tempo, la serrata attività di indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha condotto all'individuazione degli autori della rapina: quattro minori di 17 anni originari della Tunisia, regolari, tutti residenti in Lombardia. Accompagnati in questura per accertamenti, sono stati poi collocati nel carcere minorile di Bologna.