Celebrazioni malatestiane: aperta a Mondaino la mostra "Era Sigismondo"

Parte del programma delle celebrazioni malatestiane promosse dal Comune di Rimini nel sesto centenario della nascita e i 550 anni dalla morte di Sigismondo Pandolfo Malatesta e frutto di una collaborazione tra Proloco Mondaino, Comune di Mondaino, Musei di Mondaino, apre la mostra temporanea "Era Sigismondo" a cura di Pietro Barsotti, dedicata al conflitto tra il Signore di Rimini Sigismondo Pandolfo Malatesta e il suo acerrimo nemico il Conte di Urbino Federico da Montefeltro.

La mostra, che presenta riproduzioni di armi, scudi, insegne e vessilli per raccontare 24 lunghissimi anni di scontri, tregue, assedii, dure battaglie e sfide a duello, è alloggiata all'interno della Sala del Durantino, nella Rocca Malatestiana di Mondaino in Piazza Maggiore 1 e sarà visitabile per tutto il periodo estivo dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 16 mentre la domenica sarà aperta dalle ore 16 alle 19.



Per informazioni, chiamare il numero 0541 1799636 (Musei di Mondaino e Ufficio Informazioni Turistiche).