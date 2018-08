Riccione: Alvaro Soler infiamma Piazzale Roma, fan in delirio per il fenomeno de ‘La cintura’. INTERVISTA

Attualità

Riccione

| 10:29 - 08 Agosto 2018

Super ospite martedì sera a Riccione: Alvaro Soler con la sua musica ha infiammato Piazzale Roma. Lui che più volte ha calcato questo palco, fin dall’esordio con il brano El mismo sol, passando per la hit Sofia (12 dischi di platino e 1 di diamante) è tornato ora con uno dei pezzi più programmati dalle radio, La cintura, uno dei tormentoni assoluti dell’estate 2018 non solo in Italia ma in tutto il mondo. In questi pochi anni Alvaro Soler si è affermato come uno degli artisti pop più amati dal pubblico, con le sue sonorità latine e ritornelli che invitano a ballare.

Insieme al cantante spagnolo si è esibito anche Mihail, la rivoluzione musicale che viene dalla Romania, polistrumentista, autore e produttore, nato in Russia da una famiglia di origini moldave nel 1990. Nel marzo 2018 varca i confini della sua patria di adozione e pubblica Who you are, suo singolo del debutto internazionale che nel nostro Paese ha conquistato la top ten della rotazione radiofonica.







