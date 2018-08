A Sant’Agata Feltria c’è ‘Disco Piazza’: musica e divertimento con i dee jay di Radio Bruno

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 09:12 - 08 Agosto 2018

Giovedì 9 agosto a Sant’Agata Feltria serata “Disco in piazza”, in collaborazione con i bar e con i deejay's di Radio Bruno: musica e balli fino a tarda sera a partire dalle 21.

La serata è organizzata dalla pro Loco di Sant’Agata Feltria, in consolle si alterneranno Dj PiGi e Dj Lopez di Radio Bruno che proporranno i grandi successi musicali dagli anni 70 fino ai tempi nostri. A presentare ed animare la serata sul palco Paolino.

L'ingresso è gratuito.