Verucchio: tutto pronto per brindare con ‘Calici e Stelle’: due giorni tra musica, gastronomia e spettacoli

Eventi

Verucchio

| 08:50 - 08 Agosto 2018

Nel suggestivo scenario del centro storico di Verucchio torna l’appuntamento con “Calici e Stelle”. L’Associazione Pro Loco, su incarico del Comune di Verucchio e in collaborazione con l’associazione “Verucchio Innsieme” e, promuove la settima edizione dell’evento, ideato dall’Associazione Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino.

Il Comune di Verucchio e la Pro Loco sono stati costretti a cambiare le tradizionali date (9 e 10 agosto) a causa di motivi indipendenti dalla loro volontà. Nonostante lo spostamento del calendario, “il programma allestito da questa edizione di Calici e Stelle è di assoluto livello in una cornice affascinante e suggestiva, capace di coniugare il buon vino, l’enogastronomia di ottimo livello e spettacoli musicali e culturali di primo piano” dice il sindaco di Verucchio, Stefania Sabba.

Appuntamento mercoledì 8 e giovedì 9 agosto (ingresso gratuito): dalla Rocca Malatestiana e dai tanti balconi naturali del paese, si potrà ammirare un panorama vastissimo e degustare i migliori vini delle cantine del territorio romagnolo e italiano. Per farlo è necessario acquistare alle casse il calice con l’originale tasca e 5 coupon inclusi, al prezzo di 10 euro. “Calici e Stelle” offre ai suoi visitatori anche musica dal vivo e stand gastronomici: la piazza della Collegiata diventa infatti un gustoso angolo “streetfood” con formaggi, salumi, spianate, piadine, porchetta e pesce al cartoccio, tutto rigorosamente “made in Verucchio”.

Via dei Martiri si trasforma in “Via d’Italia”: i sommelier di Aspi Romagna proporranno i vini migliori delle regioni d’Italia.

Novità 2018: dopo la Francia e l’Argentina, la Rocca Malatestiana quest’anno ospiterà la Spagna con i suoi vini, la sua musica e i suoi sapori. All’interno del Castello sarà organizzata degustazione di vini spagnoli accompagnati da cibo tradizionale iberico e animazione con un entusiasmante spettacolo tenuto da ballerini di flamenco.

Il Castello ospiterà un gruppo di Astrofili dell’Osservatorio di Saludecio, il quale offrirà al pubblico tutti gli strumenti necessari a carpire ogni segreto depositato nelle stelle.

Al Museo Archeologico anche quest’anno saranno protagonisti i vini bianchi frizzanti in una veste nuova: “Cozze e Bollicine” accompagnate da musica Folk romagnola, con ballerini che insegneranno a danzare gli unici e inimitabili balli romagnoli. Il Museo sarà aperto gratuitamente, e sono previste visite guidate a tema.

Degustazione di champagne (non a coupon) in piazza Malatesta a cura di Tiee.

Asado e vini argentini nel piazzale della Rocca gustando anche il panorama sulla Valmarecchia e la Riviera di Rimini.



Il piacere del buon vino sarà il fil rouge di entrambe le serate. Gli stessi gli esercizi pubblici e i ristoranti del capoluogo malatestiano partecipano attivamente all’evento (capace lo scorso anno di convogliare oltre 20.000 persone) con le più svariate iniziative e attività.

Ben sette i palchi all’aperto con concerti, sempre gratuiti, di formazioni e band con generi musicali dal pop alla musica anni ’20 e ’30 fino al rock e al pop contemporaneo.

I posti auto (gratuiti) quest’anno raddoppiano: sono messi a disposizione tutti i campi sportivi del capoluogo. Si raggiunge così comodamente il cuore del paese.

La collaborazione con le forze dell’ordine garantirà uno scrupoloso servizio di sicurezza.



Info: UFFICIO IAT VERUCCHIO - 0541 670222 - 3471316142

Facebook: https://www.facebook.com/events/184113242430115/