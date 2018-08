Passerella galleggiante Tiberio, il Comune di Rimini precisa: 'collaudo in esecuzione'

Attualità

Rimini

| 23:04 - 07 Agosto 2018

La passerella galleggiante sulle acque del ponte Tiberio di Rimini non ha ancora superato il collaudo, ma perché le procedure sono ancora in esecuzione. Lo precisa l'Assessore Jamil Sadegholvaad per conto dell'Amministrazione Comunale di Rimini. "Tutte le certificazioni compreso il collaudo sono in esecuzione, ma non è affatto vero che non sia stato superato il collaudo", spiega l'Assessore. Era stato il Consigliere Comunale di opposizione Gioenzo Renzi a sollevare il problema sulla costruzione della passerella, sottolineando nella nota che "i collaudi non erano stati ancora superati", risposta data dall'Assessore a un'interrogazione consiliare promossa dallo stesso Renzi. La passerella doveva essere collaudata il 21 luglio, ma il taglio del nastro è slittato. Questioni burocratiche, si evince dalla posizione espressa dal Comune di Rimini. Il consigliere Renzi, ad ogni modo, ha espresso perplessità sul progetto a prescindere dal collaudo, definendola un'opera "inutile, poco rispettosa della vicinanza del Ponte di Tiberio, che snatura l'ambiente, la visuale del paesaggio e del contesto storico".