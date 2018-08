Viserba: incendio devasta capanno per gli attrezzi, sul posto tre squadre di vigili del fuoco

Cronaca

Rimini

| 20:50 - 07 Agosto 2018

Un capanno agricolo è andato in fiamme nel pomeriggio di martedì in via Popilia a Viserba. Il rogo si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, sotto la Statale, lato mare. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio, tenendo sotto controllo la situazione: sul posto tre mezzi, uno dal distaccamento di Bellaria e due dalla Stazione di Rimini. Le fiamme hanno bruciato e danneggiato gli attrezzi custoditi all'interno del capanno.