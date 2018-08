Strade di sangue, un altro giovane di soli 20 anni perde la vita in moto vicino a Santarcangelo

Cronaca

| 20:34 - 07 Agosto 2018

Ancora un decesso sulle strade del Rubicone, ai confini con la Provincia di Rimini. Alle 17.15 circa di martedì un 20enne di San Mauro Pascoli, che lavorava in una ditta di Poggio Torriana, località Poggio Berni, ha perso la vita in sella alla sua motocicletta, entrata in collisione con un Suv Mercedes in via San Giuseppe. Il sinistro è avvenuto nei pressi della rotonda di via Cagnona, vicino al Romagna Shopping Valley, in corrispondenza di un piccolo ponte. La moto procedeva in direzione Rimini e il Suv si è immesso sulla via San Giuseppe, da qui lo scontro fatale al 20enne. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia Municipale. Purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare. Foto di repertorio.