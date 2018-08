È morto Jimmy il Fenomeno, era un habitué di Riccione. Il suo ultimo desiderio: "Essere imbalsamato in viale Ceccarini"

Attualità

Riccione

| 20:16 - 07 Agosto 2018

Il cinema italiano in lutto per la scomparsa di Luigi Origene Soffrano, alias Jimmy il Fenomeno, noto caratterista di origine pugliese che ha partecipato al programma televisivo "Drive In", negli anni '80, e che ha recitato in un numero considerevole di commedie italiane, tra le quali "Eccezzziunale... veramente", "Vieni avanti cretino" e "Il ragazzo di campagna". Aveva partecipato anche a "Rimini Rimini - Un anno dopo". Dal 2003 viveva in una casa di riposo di Milano. Jimmy il Fenomeno, scomparso all'età di 86 anni, era un habitué della vacanza a Riccione e in un'intervista aveva ironizzato proprio sulla morte, dicendo di voler essere imbalsamato ed esposto nella vetrina del Victor Pub della Perla Verde, in viale Ceccarini.