Calcio D: è ufficiale, mister Mauro Antonioli ha firmato per la Reggiana. Nello staff Piccoli e Cosmi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 19:54 - 07 Agosto 2018

E' ufficiale. Mauro Antonioli (nella foto di TuttoReggiana) è il nuovo allenatore della Reggiana. Il tecnico ex Ravenna ha sciolto la riserva e ieri pomeriggio nella sede del club ha firmato il contratto che lo lega al club granata che nel frattemlo ha avuto la certezza di poter partecipare al campionato di serie D.

Al suo fianco Antonioli avrà due dei suoi collaboratori storici: Ivan Piccoli come vice e il preparatore atletico Davide Cosmi. Per entrambi è la quinta stagione al fianco del tecnico.

“Sono felice di questa nuova esperienza professionale - le prime parole del mister – adesso inizia il lavoro”.

Davanti al bivio di una prospettiva ambiziosa, seppure in serie D, e una prospettiva incerta legata alla riammissione del Santarcangelo in serie C (atteso entro il 10 il verdetto), Antonioli ha preferito la prima. L'obiettivo è il ritorno al più presto tra i professionisti.