Al Giardino super settimana di musica live: da Malatesta ai Rangzen, dai Kaimani Distratti a OutshineD

Eventi

Rimini

| 09:11 - 08 Agosto 2018



Sarà una settimana da urlo al Giardino di Rimini, sul Lungomare Tintori, per quanto riguarda la musica live. Vediamo

Mercoledì 8 si esibisce alle 21,30 il cantautore verucchiese Filippo Malatesta, che proporrà brani dei suoi cinque album e non solo. E' uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Giardino.

Venerdì 10 agosto dalle ore 19 alle 21 concerto-aperitivo: Giose, la libertà e i cantautori italiani. Cosa vuol dire libertà? Chi l’ha cantata, e come, in Italia? Il cantautore torinese Giosef insieme alla sua band "ARTISTI LIBERI" (Giosef voce, Mattia Manzoni alla tastiere, Gianfranco Bassino al basso, Bogdan Scotto alla batteria) ci accompagnano in un viaggio che fa riflettere, in cui la libertà assume tinte molto diverse in brani che la esaltano o la dichiarano, la usano come presupposto, o la stimolano nell’ascoltatore. Un viaggio che parte nella fine degli anni Cinquanta e arriva ad oggi, passando per cantautori celebri (Battisti, Dalla, Gaber, Fabi, Silvestri) cantati con appassionata emozione e sostenuti da musicisti di primordine.

Giosef, classe 1982, è un cantautore torinese diplomato come interprete al prestigioso CET MUSIC di Mogol e vincitore di numerosi premi, come l’AD MUSIC AWARDS 2013 e il premio stampa del POP MUSIC Festival del 2014. Nel suo percorso formativo troviamo insegnanti del calibro di Albert Hera e Bungaro.

Nel 2014 incide un disco come membro del coro ANNO DOMINI GOSPEL CHOIR, che si aggiunge alla pubblicazione di 2 dischi di suoi brani inediti, IL MIO DOMANI nel 2011 e LIBERA USCITA nel 2017. Da quest’ultimo il brano “Bolle di Sapone” ha vinto vari premi e partecipato ad AREA SANREMO nel 2012.



Domenica 12 appuntamento live con la band riminese Kaimani Distratti (foto copertina) che compie dieci anni. Un omaggio alle canzoni e al mondo scanzonato di Rino Gaetano, cantastorie di culto, autore graffiante e appassionato, voce degli sfruttati e dei marginali, protagonisti di brani in cui l’ironia è la chiave di una denuncia sociale sempre puntuale. Appuntamento alle ore 21,30, dopo il ricco aperitivo.

Lunedì 13 tocca ai Rangzen, considerati da molto tempo una delle migliori Beatles Band italiane: fa musica degli anni '60 e ‘70. E' il "tributo" in generale ai grandi della musica pop una delle loro passioni. Amano i Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Kinks, Crosby Stills Nash & Young, Beach Boys, Spencer Davis Group, Led Zeppelin, David Bowie, Jetrho Tull. Appuntamento alle ore 21,30, dopo l'aperitivo.



Infine mercoledì 15, il giorno di Ferragosto, dopo l’aperitivo e buffet spazio alle 21,30 a OutshineD (fotogallery), il tributo al Grunge di Seattle e alla scena alternative rock degli anni 90. Nel giorno più caldo dell’estate, festaiolo per eccellenza, perfetto per sole e mare, simbolo della spensieratezza e leggerezza d’animo, ecco uno show esplosivo per riascoltare le più famose hit dei Nineties, passando per Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Peal Jam, Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins.

OutshineD sono: Massimo Arke - voce e chitarra solista Nicola Briganti - voce e chitarra Simone Benati - basso Vincenzo Picciolo – batteria.