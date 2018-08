Successo di partecipazione all'attività estiva del Vis Misano Football Club

Sport

Misano Adriatico

| 18:23 - 07 Agosto 2018

Con le finali del Mundialito di Misano riservato ai ragazzi dal 2002 al 2006 e con la serata finale si Giochi al Tramonto riservato ai bambini dal 2013 al 2006 si è conclusa l'attività estiva del Vis Misano presso il centro sportivo Misano Football City che ha visto la partecipazione di oltre 200 bambini e ragazzi.

"È motivo di grande soddisfazione - riferisce Andrea Signorini responsabile dell'attività giovanile - portare in piena estate un numero così elevato di bambini e ragazzi; il nostro obiettivo è quello di non perdere di vista il contatto con i nostri tesserati nella pausa estiva e di dare la possibilità a nuovi bambini e ragazzi di conoscere la nostra famiglia."

L'attività sportiva sotto la direzione tecnica di Ivano Bonetti riprenderà con il seguente calendario: Lunedì 20 Agosto squadra Juniores Under 19; Lunedì 27 Agosto squadre Under 17 2002 e Under 16 2003; Lunedì 3 Settembre squadre Under 15 2004 - Under 14 2005 - Esordienti 2006 e 2007; Lunedì 10 Settembre squadre Pulcini 2008 e 2009; Martedì 11 Settembre Primi Calci 2010 e 2011; Lunedì 17 Settembre Piccoli Amici 2012 e 2013.