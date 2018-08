Calcio: Atletico Marecchia, arriva l'esperto Guidi con 286 gol in attivo, insegue quota 300

Sport

Pennabilli

| 18:12 - 07 Agosto 2018

Archiviato il calciomercato sfarzoso dei Cristiano Ronaldo e dei Nainggolan e le emozioni dei mondiali, tanti riminesi ad agosto tirano fuori scarpini, maglietta e calzoncini, iniziando la preparazione fisica in una delle tante squadre del territorio. In Alta Valmarecchia, lunedì 20 agosto, inizieranno a sudare i ragazzi dell'Atletico Marecchia, la squadra di Ponte Messa di Pennabilli. A guidarli sarà un ex compagno, Enzo Pari, che gli scarpini li ha appesi al chiodo per ricoprire il ruolo di allenatore. La squadra è iscritta al campionato di Terza Categoria Rimini, ma il primo obiettivo è quello di fare gruppo, tenersi in forma e divertirsi rincorrendo il pallone in terreni di gioco che certo non ricordano gli impianti all'avanguardia della Serie A. Il gruppo, molto numeroso, conta diversi rinforzi: il portiere Pais ('98) dal Carpegna, l'esperto difensore Daniele Guerrini e l'attaccante Alex Paolucci dalla Santagatese, poi una nutrita pattuglia di ex Pennabilli: il difensore Novelli, i centrocampisti Lorenzo Lunedei, Maffei e Federico Paolucci, l'attaccante Brizzi. Tra i confermati di spicco l'attaccante Cecchetti, miglior realizzatore della passata stagione con 7 reti; il regista Bovi, il talentuoso trequartista Celli, che ha trascorsi nel settore giovanile del San Marino, fino all'attaccante Fabio Guidi, 34 anni, (nella foto) formatosi nei settori giovanili del Novafeltria e del Riccione, che arrivato a quota 286 gol in carriera, insegue la quota 300.

La rosa

PORTIERI: Gabrielli Stefano, Pais Luca.

DIFENSORI: Cappellacci Luca, Capruzzi Cristian, Fanfani Guido, Guerrini Daniele, Lotti Maicol, Magni Giacomo, Mascella Danilo, Mascella Lorenzo , Novelli Francesco, Pavani Enea.

CENTROCAMPISTI: Bovi Francesco, Iannarelli "José" Giuseppe, Lunadei Leonardo, Lunadei Lorenzo, Maffei Alessandro, Marini Davide, Olivieri Giacomo, Paolucci Federico, Pellegrini Guglielmo, Vannucci Daniele, Vannucci "John" Gianpietro.

ATTACCANTI: Brizzi Roberto, Cecchetti Francesco, Celli Mirco, Diouf Alioune, Guidi Fabio, Paolucci Alex, Pironi Simone.

Allenatore: Pari Enzo (nuovo).