Da 50 anni in vacanza a Miramare, la storia di Cinzia: turista fedele premiata con la sua famiglia

| 17:44 - 07 Agosto 2018

Nozze d'oro con Rimini per la Signora Cinzia Rosmini che da 50 anni frequenta la spiaggia di Rimini e trascorre le vacanze all'Hotel Giannini di Miramare. Da quando era in tenera età, ogni anno immancabilmente, con i genitori prima, con figli e marito poi, non manca mai di trascorrere un periodo di vacanza a Miramare.

Ancora oggi, nel 2018, la signora Cinzia, la sua mamma 82enne e il figlio Luca di 19 anni, ormai considerano l’hotel Giannini come la loro seconda casa, a dimostrazione che l’ospitalità riminese è apprezzata da turisti di tutte le età.

Per premiare questa testimonianza di fedeltà a Rimini, l’assessore Anna Montini ha portato il saluto della città e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli.