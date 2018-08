Calcio D, le amichevoli della Savignanese: sfida al Cesena nel Memorial Marconi

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:43 - 07 Agosto 2018

Mercoledi 8 agosto ore 18.15 allo stadio di Savignano (campo in sintetico) di disputerà l’amichevole fra Savignanese (serie D) e Diegaro (Eccellenza).

Sabato 11 agosto sempre a Savignano (campo in erba naturale) va in scena la 32esima edizione del Memorial Piero Marconi. Si tratta di un triangolare: alle ore 16 Ronco Edelweiss-Cesena, alle 17 la perdente della prima partita contro la Savignanese; alle 18 la vincente della prima partita contro la Savignanese. A seguire le premiazioni. C’è molta curiosità sia per la squadra locale gialloblu neo promossa in serie D, sia per il Cesena di Beppe Angelini che disputerà il campionato di serie D.

Ufficio Stampa Savignanese