Per la Rimini Shopping Night torna 'La magnèda', la grande cena al Mercato Coperto

Eventi

Rimini

| 16:09 - 07 Agosto 2018

Tra gli appuntamenti dell'ultima Rimini Shopping Night dell'estate 2018, in programma mercoledì 8 agosto, il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto organizza una cena a partire dalle 19: "La magnèda", cena al Mercato Coperto. "Si potranno gustare ottimi piatti preparati sul momento dagli operatori come spaghetti cozze e vongole, carne alla brace, fritto di pesce, hamburger con patatine, cocomero e molto altro", si legge in una nota degli organizzatori.